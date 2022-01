13 calciatori per giocare? Mihajlovic non ci sta: "Andava bene 40 anni fa o per il calcio a 7..."

Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Cagliari-Bologna ha commentato la decisione della Lega Serie A che obbliga i club a scendere in campo basta che a disposizione ci siano 13 giocatori tra prima squadra e Primavera, di cui un portiere. "13 giocatori 40 anni fa poteva andare. Ora con i 5 cambi per essere in regola dovremmo giocare a calcio a 7. Ma le regole sono quelle", ha detto.