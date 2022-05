Accardi: “Più giusto iniziare il mercato il 15 giugno e terminarlo a fine luglio”

"A gennaio diventa tutto più difficile, gli allenatori si ritrovano tanti giocatori con delle problematiche. Non è un vero mercato di rinforzo".

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Beppe Accardi, agente: "Si poteva evitare di giocare alle 12.30 a La Spezia, perché il caldo di questi giorni è esagerato, ma dobbiamo accettarlo perché dipende dagli impegni televisivi.

Una finestra di mercato durante i Mondiali? Secondo me le finestre giuste di mercato dovrebbero essere dal 15 giugno fino a fine luglio, perché le operazioni si fanno maggiormente in quel periodo, e poi ripristinare il mercato di ottobre. A gennaio diventa tutto più difficile, gli allenatori si ritrovano tanti giocatori con delle problematiche. Non è un vero mercato di rinforzo. Siamo abituati negli ultimi anni alla follia totale, dopo poche partite se un giocatore non si è inserito iniziano i malumori. La programmazione di una società è talmente importante che un club a fine maggio deve avere già allestito le operazioni da fare. Tutti gli allenatori vorrebbero la squadra completa in ritiro, ma questa è un’utopia. La comunicazione è determinante, le operazioni che vengono fuori le devi chiudere prima. Con una sessione lunghissima diventa una partita a scacchi e per i giocatori diventa un massacro psicologico. La cosa buona è che siccome è un baraccone, quando chiude il mercato passiamo dal litigare a diventare tutti amici”.