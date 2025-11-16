Accomando: “Il Napoli ha sbagliato a spendere 20mln per Milinkovic, avrei tenuto Caprile”

Nel corso del podcast Tutti in The Box, il giornalista di DAZN e Sportmediaset, Orazio Accomando, ha espresso parole molto positive nei confronti di Elia Caprile: "Non scopro mica la luna, è un portiere che ha ovviamente conquistato la Nazionale, uno dei migliori della Serie A nel ruolo nelle ultime due stagioni. Milan, prendi Elia Caprile. Maignan andrà via a fine stagione, sono veramente poche le possibilità di rinnovo di contratto. Io credo che il Milan stia già mettendo le mani avanti per Marco Carnesecchi; vi do sta notizia: all’Atalanta è un po’ scontento e vuole andare via.

Io però punterei su Elia Caprile. Credo che sia arrivato alla maturazione, onestamente, della sua carriera. Vi dico anche un'altra cosa: il Napoli ha fatto un investimento da 20 milioni per Milinkovic-Savic, io avrei tenuto Caprile. Credo che in questi due anni abbia dimostrato di essere un portiere di livello, sicuramente di un livello almeno da squadra che prova ad andare nelle Coppe europee".