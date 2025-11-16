Ventura: “Conte sistemerà le cose, ma l’Inter è più forte: Chivu sta facendo molto bene“

L'ex ct della Nazionale italiana, Giampiero Ventura, ha detto la sua sulla Serie A in un'intervista concessa al Quotidiano di Puglia: “La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione.

Vedo l’Inter più forte, Chivu sta facendo molto bene, e la squadra va bene in campionato ma anche nella Champions. Il Milan ha lasciato ben sei punti con le piccole, anche se il pareggio di Parma non è certo da buttare. La sorpresa positiva è la Roma passata nelle mani di Gasperini. È il fatto nuovo più significativo di questa parte del campionato, anche in proiezione futura, ed il merito è dell’allenatore, di un Gasperini che dopo di avere regalato stagioni felici all’Atalanta, sta già scrivendo pagine significative nella Capitale, con una Roma prima in classifica insieme con l’Inter che ha avvelenato la Lazio che giocherà con la rabbia in corpo contro il Lecce alla ripresa dopo la sosta per la Nazionale".