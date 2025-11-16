Schira punge Lang: “Non ha mai inciso! Si dia una mossa se vuole diventare titolare”

vedi letture

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sul suo canale YouTube si è soffermato anche su Noa Lang e sui suoi primi mesi in azzurro: “In casa Napoli c’è un po’ il caso Noa Lang, che ogni 10-15 giorni dall’Olanda fa uscire voci e polemiche che evidenziano il suo malcontento. Pensava di arrivare a Napoli ed essere titolare e grande protagonista, invece al momento scalda la panchina. Ha giocato poco, ma va detto anche che il Noa Lang che avevamo visto in Champions l’anno scorso contro la Juve o in altre partite internazionali non l’abbiamo mai visto.

Anche lui deve darsi una mossa se vuole diventare protagonista ed essere titolare a Napoli. Finora non ha mai inciso, è stato spesso insufficiente e deludente. Gol non se ne sono visti, assist o giocate di classe neanche. Era già stato deludente in precampionato contro squadre di Serie C. Deve farsi una mossa anche perché per lui il Napoli ha speso 28 milioni e al momento è un giocatore che sta mancando”.