Spunta una voce da Milano se Conte lascia: "ADL avrebbe già sondato Thiago Motta"

Pasquale Guarro, giornalista di Telelombardia e Calciomercato.com, si sofferma sulle questione Antonio Conte e panchina del Napoli in un post pubblicato su X, disegnando uno scenario che ad oggi appare piuttosto remoto: "Ad oggi c’è ancora un grosso punto interrogativo in merito al rientro di Antonio Conte a Napoli, previsto per lunedì. I rapporti tra le parti sarebbero tesi così come i confronti dei giorni scorsi.

De Laurentiis è orientato a non concedere alcuna buonuscita, il presidente ha responsabilizzato il proprio allenatore facendogli capire che se addio dovesse essere, toccherebbe a lui dimettersi. Vedremo cosa sceglierà di fare Conte, anche tornando, dovrà comunque affrontare temi importanti con il gruppo. Il Napoli nel frattempo avrebbe già sondato Thiago Motta per non farsi trovare impreparato di fronte a qualsiasi evenienza".