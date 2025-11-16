Oliva: “La sfuriata di Conte post-Bologna aveva un obiettivo ben preciso”
Patrizio Oliva, ex pugile, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Conte è un impulsivo e un sanguigno, ora che non vede più la squadra dell’anno scorso deve prenderla di petto per scuoterla. L’allenatore ha fatto una sfuriata così grande per mandare un grande segnale alla squadra.
Conte è un grande allenatore e lo sappiamo, per parlare così significa che c’è qualcosa che non va. Le prestazioni sono dettate dal nostro sistema nervoso, quando la squadra scende in campo può scendere in campo con la paura. Quando l’ansia di prestazione diventa tanta può farti crollare, un campionato intero non può essere disputato sempre a mille”.
ADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
