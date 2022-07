Adana, Balotelli si propone: “Ho detto a Spalletti che se gli serve un attaccante io ci sono”

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha parlato a Kiss Kiss Napoli all’indomani dell’amichevole tra gli azzurri e i turchi.



Come stai Mario? “Sto bene, veramente bene. E’ sempre difficile giocare contro il Napoli, voglio troppo bene al Napoli”.

Come hai visto il Napoli? Brillante? "Non mi è sembrato brillante e pronto perchè in preparazione è tutto difficile. Il Napoli è una bella squadra, pero’ come noi in preparazione lavori tanto e sei stanco ma qualitativamente è forte il Napoli”.

Su Osimhen: “E’ fortissimo! Se lo capiscono è veramente forte”.

Napoli? “Balotelli è andato in Turchia per fare una vita tranquilla (ride, ndr). Per me il calcio italiano stressante. Napoli è una realtà bellissima e quando la prendi devi essere responsabile. Non tutti lo sono, se fosse per me sarei a Napoli da 10 anni”.

Balotelli con Osimhen a Napoli? “Osimhen è fortissimo e Spalletti saprà come gestirlo. A fine partita ho detto a Spalletti: ‘Se ti serve un attaccante ci sono’, lui ha riso. La squadra è veramente forte, sta a lui”.