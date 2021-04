Adani a Sky: “Osimhen è cresciuto, ma deve ancora guadagnarsi la titolarità in una big”

Dopo la prestazione deludente contro l'Inter, Victor Osimhen è stato escluso dall'undici titolare di Rino Gattuso in occasione di Napoli-Lazio. Durante il pre-partita di Sky Sport, Daniele Adani si è così espresso sul centravanti azzurro: "Contro l'Inter Osimhen ha fatto fatica. I suoi compagni hanno cercato le combinazioni là davanti e lui può anche favorire questo tipo di gioco, perché sta crescendo dal punto di vista tattico. Osimhen è rientrato dall'infortunio e dal Covid-19 ed è cresciuto dal punto di vista delle conoscenze, ma la titolarità in una squadra così importante e in una zona così importante deve conquistarsela".