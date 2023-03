Adani cita Sergio Leone: “Il Napoli è il buono, l’Inter il brutto e Pogba il cattivo”

Intervenuto come di consueto su '90° Minuto' in onda su Rai 2, Daniele Adani commenta così il momento vissuto dall'Inter e non solo

TuttoNapoli.net Intervenuto come di consueto su '90° Minuto' in onda su Rai 2, Daniele Adani commenta così il momento vissuto dall'Inter e non solo: "Citando 'Il buono, il brutto e il cattivo' di Sergio Leone, dico che il Napoli è il buono, Pogba è il cattivo esempio. L'Inter invece sarebbe il brutto. Il discorso potrebbe riguardare solo la trasferta, ma in realtà ha perso già 8 gare in campionato.