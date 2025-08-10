Milan, Allegri: "Presi troppi gol, serve attenzione. Modric? Deve migliorare la condizione"

vedi letture

Dopo il ko odierno col Chelsea per 4-1, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato della preparazione dei rossoneri e di Luka Modric, oggi all'esordio con la maglia rossonera: "Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni e questo è importante, ora prepareremo la settimana in vista della Coppa Italia. Oggi in dieci abbiamo fatto meglio che siamo stati più ordinati. Abbiamo preso troppi gol e dobbiamo stare più attenti, ma sono cose che sistemeremo con un'attenzione diversa. Domenica sarà una partita da dentro o fuori e dovremo lavorare con serenità".

E' cresciuto Rafa Leao?

"Ha alzato il livello di attenzione e le sue prestazioni sono più pesanti. Bisogna solo sfruttare di più le occasioni per fare gol. Faccio i complimenti ai ragazzi per il mese di lavoro, ora però inizia la stagione vera".

Modric come sta? E' partito in panchina...

"E' arrivato da poco, deve lavorare. Avevo previsto di fargli giocare 30 minuti, poi ne ha fatti 45. Anche lui deve migliorare la condizione perché è partito più tardi degli altri".

A che punto è la costruzione del Milan?

"Da certe partite bisogna imparare. La nostra forza deve essere la compattezza e l'attenzione nei dettagli. Sono contento del lavoro di questo mese, ora si chiude la preparazione e inizia la stagione che conta che è la parte più divertente".