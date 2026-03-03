Adani: "Con Inter, Juve e Napoli fuori dalla Champions abbiamo capito una cosa"

vedi letture

"Perché non siamo competitivi a livello europeo?" se lo chiede oggi l'ex calciatore, oggi opinionista, Daniele Adani in un editoriale pubblicato dal Corriere della Sera. Queste le sue parole: "Dopo le eliminazioni di Napoli, Juventus e Inter, la Champions ci ricorda come da anni non siamo più un sistema che funziona. A furia però di guardarci tra di noi, la critica perde di vista quello che avviene nel mondo".

"II Bodo/Glimt grazie al lavoro di Knutsen, sta mostrando una proposta che racconta dell'evoluzione del calcio. Mescolando la strategia con il coraggio e la personalità, il gioco relazionale con l'intensità delle transizioni, la pressione alta con le combinazioni in mezzo al campo e sui lati, ha costruito un modello che non ha radici profonde nel Paese ma presenta aspetti che oggi il calcio mostra ad ogni latitudine. I confronti, l'interscambio di idee, lavori e opinioni tra tecnici, analisti e studiosi anche tramite la connessione digitale, hanno portato persino una squadra norvegese a produrre un calcio pieno di dettagli. E se ci guardiamo attorno, troviamo altri esempi virtuosi in giro per il mondo, dall'Ecuador agli altri Paesi scandinavi".