Quagliarella: "Da un azzurro mi aspetto il prossimo tiro da videogame! Gol preferito? Contro il Napoli"

vedi letture

Fabio Quagliarella, ex attaccante tra le altre di Napoli e Torino e ora opinionista di Sky Sport, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Il bolide di Conceiçao contro la Roma a quale categoria appartiene? "É una conclusione con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. In quei casi hai l’80 per cento di possibilità di calciare in curva e il 20 di trovare lo specchio della porta perché il pallone ti rimbalza davanti. Conceiçao non solo ha centrato la porta, ma ha mandato la palla nel sette. Tempismo e impatto sono stati perfetti. Tanto di cappello, però…".

Però… "Magari non sempre così belli, ma uno come Conceiçao deve incidere di più negli ultimi metri. Come dice Spalletti, il portoghese ha le qualità per segnare e fornire molti più assist. Sono pochine 4 reti tra Serie A e Coppe. Chico deve diventare un’ala da almeno 7-8 gol a campionato e altrettanti passaggi decisivi. Non gli manca nulla: deve provarci di più e senza pensare troppo, come all’Olimpico".

Da chi si aspetta il prossimo tiro da videogame in campionato? "Hojlund, Leao, Dybala, Marcus Thuram. E ovviamente Yildiz, che è il più forte della Juventus per distacco. Il turco possiede colpi incredibili e si sacrifica parecchio anche in fase di non possesso. Evitandogli qualche ripiegamento può diventare ancora più lucido in zona gol".

Il podio delle sue reti piu spettacolari? "Il mio gol preferito, per gesto e difficoltà, è il colpo di tacco volante con cui ho segnato al Napoli con la maglia della Sampdoria. Al secondo posto, sempre con la Samp, il gol al Chievo quasi da centrocampo. E poi ai tempi del Napoli la cannonata a giro nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta".