Marino: "Stavolta Conte da applausi! Nel momento giusto dichiarazioni responsabili e serie"

vedi letture

“Ha fatto queste dichiarazioni per raggiungere l’obiettivo della Champions, anche perchè se non ci va il progetto deve cambiare"

L'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Secondo me le dichiarazioni di Conte sono responsabili e serie, in un momento come questo con una lotta Champions importante e che vale 50-60 milioni almeno di fatturato per l’anno prossimo, Antonio fa le dichiarazioni giuste e sa che il gruppo deve restare concentrato. Lui non sempre azzecca le dichiarazioni nel post gara ma stavolta è stato da applausi”

Ancora su Conte: “Ha fatto queste dichiarazioni per raggiungere l’obiettivo della Champions, anche perchè se non ci va il progetto deve cambiare. Conte fa queste dichiarazioni perchè i giocatori devono vedere in lui un senso di continuità. Lui fa una premessa di umiltà e che quasi non gli appartiene, lui dice di aver imparato tanto e penso si riferisce a qualche errore – sia dello staff, suo e della società – che ha portato a questa serie di infortuni. Credo che abbia voglia di correggere in base alle esperienze che ha fatto”.

Sugli infortuni: “Leggo che De Bruyne si è allenato ma devi vedere se può giocare, vedremo quando potrà fare 45 minuti a partita. Il Napoli sta facendo un miracolo perchè lotta contro squadre nel pieno delle loro energie mentre il Napoli non lo è”.

Su Verona-Napoli: “Questo Napoli cosi malridotto e sfibrato ha difficoltà con chiunque, anche le grandi squadre hanno difficoltà con le piccole, il Milan ha vinto con la Cremonese negli ultimi 3 minuti, il Napoli fa sempre risultato sempre negli ultimi minuti della partita e questo è significativo, è il segnale che è una squadra che lotta anche in condizioni estreme. Sono arrabbiato perchè De Laurentiis deve farsi sentire, ci sono state polemiche e la risposta a tutto questo è che il Verona aveva pareggiato grazie ad un errore arbitrale grossolano, tutto ciò è assurdo”.

Su Alisson: “Parliamo di un ottimo acquisto per il Napoli e possiamo dire in prospettiva”.

Sugli infortunati: “Ho sempre detto che se ho McTominay non prendo De Bruyne e cosi i due si pestano i piedi. Per la mia esperienza di dirigente a De Bruyne lo devi aspettare, lui tenterà di migliorare la condizione in vista del Mondiale. Sarà più De Bruyne a utilizzare il Napoli che il Napoli ad utilizzare De Bruyne”.

Su Elmas: “Bisogna togliere Elmas da quella posizione, non rende lui e non fa rendere il Napoli. E’ un giocatore che lo svilisci delle sue caratteristiche. Su De Bruyne penso che ha meno rischi di ricaduta rispetto a Lukaku perchè si è operato, per me sarebbe un mezzo miracolo portarlo a tempo pieno dopo la sosta”.

Sugli arbitri: “Io sono arrabbiato, so che nella stanza dei bottoni il presidente è intervenuto, ma se questo sono i risultati…E’ assurdo concedere il calcio d’angolo al Verona e viene dopo una settimana in cui si è parlato del Napoli danneggiato. L’influsso degli arbitraggi sul Napoli è stato quasi letale, di fronte a questi episodi ripetuti che sono sulla negligenza e sulla confusione, la colpa più grave è non aver creato una classe arbitrale forte, ma il Napoli doveva fare di più, doveva farsi sentire”.