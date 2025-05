Adani: "De Gea viene dietro a Meret. Alex mai scomposto, nonostante le critiche"

L'ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha parlato a 'Viva el Futbol', il proprio canale YouTube, dei giocatori viola: "De Gea ha fatto bene ma viene dietro a Svilar e Meret nella graduatoria del miglior portiere del campionato. Svilar si è imposto per personalità, Meret non si è mai scomposto nemmeno davanti alle critiche. Retegui? E' il miglior attaccante della Serie A: ha segnato 25 gol, staccando tutti nella classifica marcatori insieme a Kean. E pensare che l'Atalanta è arrivata terza nonostante i suoi tanti gol...".

