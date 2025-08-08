Adani esalta Lang: "Giocatore decisivo, sa sempre cosa fare! Ecco su cosa lavorerà Conte"

Parole di grande stima per Noa Lang quelle di Lele Adani, che a Viva El Futbol ha analizzato l'arrivo del fantasista olandese al Napoli. L'ex calciatore e opinionista, infatti, non ha dubbi sulle qualità del classe '99, definendolo un giocatore "decisivo che ha praticamente vinto lui il campionato del PSV con un gol al 99' in casa del Feyenoord".

Adani ha sottolineato la versatilità di Lang: "Non è un calciatore da mattonella, ma sa quasi sempre cosa deve fare. Conte dovrà lavorare soprattutto sull'aspetto tattico e sulla metodologia, senza però dovergli insegnare nulla sul gioco, visto che Lang conosce già il fraseggio, l'uno contro uno, le ripartenze, le zone di campo".