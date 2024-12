Adani esalta Meret: "Erano parate proibitive. Quella su Pinamonti è un capolavoro!"

L'ex calciatore e oggi commentatore Lele Adani, è intervenuto al podcast Viva el Futbol commentando la prestazione del Napoli contro il Genoa: "Partita fatta benissimo il primo tempo, sottolineo che Il Napoli ha fatto due goal di testa e dopo tre minuti ha preso la traversa sempre di testa, quindi cross laterali e comunque il predominio e anche degli inserimenti e del centravanti rimangono.

Il secondo tempo il Genoa poteva tranquillamente pareggiare, anzi. Meret ha fatto una grandissima partita. Le parate sono veramente difficili, sono molto proibitive perché poi la palla ti scappa via. Per me quella su Pinamonti è un capolavoro onestamente. Davvero, veramente un capolavoro: dalla nostra traiettoria e quella della TV, la zona centrale, è una palla che va a morire sul secondo palo e lui arriva si distende e la tocca per allargarla. Veramente è una gran giocata. Complimenti e complimenti anche al Genoa per la partita fatta perché ha attaccato fino alla fine e probabilmente avrebbe anche meritato il pari per me".