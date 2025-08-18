Conte, l'amico: "Sarà arrabbiatissimo per Lukaku. Ecco chi può sostituirlo"

vedi letture

L'ex calciatore e oggi allenatore Luigi Garzya è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dei temi attuali in casa Napoli: “L’infortunio di Lukaku è una tegola enorme per il Napoli, mi dispiace molto, il mio amico Antonio Conte sarà arrabbiatissimo, giustamente, meglio non chiamarlo proprio. L’assenza di Lukaku peserà, lui è centrale nel gioco del Napoli. Per questo motivo penso che una buona soluzione sarebbe Krstovic del Lecce, lo conosco, è un ottimo attaccante, un centravanti di peso e tecnica, sarebbe per me pronto per il salto nel Napoli e per giocare a certi livelli”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.