Infortunio Lukaku, Capuano: "ADL farà il suo, ha tempo e risorse per intervenire"

Il grave infortunio di Romelu Lukaku, che lo terrà ai box per almeno tre mesi, costringe il Napoli a stravolgere i piani sul calciomercato: ora gli azzurri dovranno necessariamente acquistare un nuovo centravanti, visti i tempi di recupero lunghi del belga, e potrebbe essere necessario investire un tesoretto prima destinato ad altri ruoli come l'esterno o il centrocampista. Inoltre, va considerato l'impatto che avrà sulla squadra l'assenza dell'uomo-chiave di Antonio Conte: Big Rom è infatti il fulcro tattico e la mente dell'allenatore in campo.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta così la notizia sul proprio account X:"L’infortunio di Lukaku è grave, ma il Napoli ha il tempo e le risorse per intervenire. Gli ultimi quindici giorni di mercato regalano anche opportunità low cost. Non c’è dubbio che Aurelio De Laurentiis farà la sua parte fino in fondo".