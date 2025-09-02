Adani: "Nel Napoli sono tutti Conte! Con lui centrocampisti goleador, l'esempio è Anguissa"

Nel corso di "Viva el futbol", l'ex difensore Lele Adani ha parlato del Napoli dopo la vittoria al 95' contro il Cagliari soffermandosi sul match winner Frank Zambo Anguissa: "E' sottovalutato, ma non per lui. E’ sottovalutato perché è cresciuto di fianco a Lobotka. C'è un vincitore occulto di Napoli-Cagliari che è Lobotka, perché gioca gli ultimi due palloni della gara portandoli con 20 uomini che gli venivano incontro senza uno spazio. Il primo lo porta e lo dà magistralmente a Lang, che lo gira per McTominay che sbaglia il gol. Il secondo, un minuto dopo, tutto nel recupero, ripulisce sempre questo pallone. Entra lui, come fanno i grandi play che vedono il traffico e si buttano, e scarica a Buongiorno che mette questa palla e poi fa Anguissa fa gol. Quindi Lobotka ha la lucidità di far di iniziare un'azione non contro il chiuso, aveva i carrarmati che gli venivano incontro, è riuscito a trovare il corridoio per stappare.

Per quanto riguarda Anguissa, lì c'è il discorso di Conte, perché sono nettamente cambiati i compiti dei centrocampisti del Napoli da l'era Spalletti all'era Conte. Nell'era Spalletti erano dei palleggiatori, dei costruttori di gioco e degli accompagnatori. Nell'era Conte sono dei goleador, perché accompagnano dal primo al 90’. Anguissa, tra l'altro, non è il primo gol che fa dopo il 90’. Il Napoli ha fatto cinque vittorie e un pareggio con Conte dopo il 75’. Sono tutti Conte, cioè ormai non è Conte più che attecchito, sono tutti Antonio Conte. I giocatori, i giovani, i vecchi, gli infortunati, chi entra, chi esce, i magazzinieri, massaggiatori, i tifosi, cioè ormai sono tutti Antonio Conte. Il Cagliari non ha quasi più giocato e ha difeso sempre, ma il Napoli ha insistito, insistito, insistito, non era lucido nella rifinitura e nella definizione però il gol lo puoi fare a 94 e 40 secondi, lo puoi fare anche a 40 minuti, lo puoi fare al 22’, lo puoi fare al 38’. Il Napoli ha strameritato di vincere quella partita, ragazzi. Fatto che Anghissà poi conosca le spaziature per arrivare col tempo giusto in area di rigore, questo secondo me è questa nuova vita dei centrocampisti interni con Antonio Conte”.