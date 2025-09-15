Adani pazzo di Hojlund: "È Lukaku con 10 anni in meno! Visto come se li porta tutti dietro?"

L'ex calciatore Lele Adani, oggi commentatore e opinionista tv, ai microfoni della Rai nel corso de La nuova Domenica Sportiva ha analizzato l'esordio di Rasmus Hojlund in maglia azzurra, spendendo parole al miele per l'attaccante danese. Di seguito le sue dichiarazioni: "Hojlund si deve inserire e l'ha fatto direi abbastanza velocemente, perché poi le giocate che ha fatto sono giocate in connessione totale con la squadra.

Qua addirittura chiama il cambio gioco, De Bruyne non lo ascolta e allora si dà un tempo e poi mette questa palla per Spinazzola: guardate come Hojlund attacca subito la porta, in uno-contro-uno cerca di passare davanti ma la difesa viola si salva. Vediamo sulla palla lunga? Palla lunga, corpo a corpo, spizzata di Anguissa, protegge e via: attacca lo spazio, attacca e attacca ancora. Se li porta dietro tutti, poi palla dietro intercettata però arriva un altra opportunità da Politano. Per me Rasmus Hojlund è Lukaku con dieci anni in meno".