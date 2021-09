Adani: “Può essere l’anno buono per lo Scudetto. Spalletti l’ha detto con una frase”

Lele Adani è intervenuto alla Bobo Tv per parlare del momento degli azzurri: “Spalletti non fa prigionieri, vedi Rrahmani e Manolas, pure se uno è più forte gioca quello più applicato. Osimhen sta crescendo velocemente, si vede la mano di Spalletti, in 90 minuti sbaglia sempre meno le scelte e inizia a viaggiare ai numeri dei più forti. Sul rigore lui quella giocata la fa a Godin, che per frustrazione fa fallo ma la finta è clamorosa. Spalletti è un allenatore da campo, sta allenando anche l’ambiente, come quando dice che essendo stato scarso non concepisce chi ha talento e non tira fuori il 100%. Lui non l’ha potuto fare ed il messaggio è certificato da Osimhen. Come per dire noi siamo da Scudetto, il Napoli non lo era, con Sarri ci era arrivato ma la Juve era più forte, quest’anno il gap è sottile e può esserlo. Non può passare questo treno. Ricordiamo che il lavoro di Conte è partito con Spalletti, il record di punti della Roma è di Spalletti, quindi ora perché no?”