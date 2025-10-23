Adani: “Sconfitta formativa! Conte ha fatto bene a dire certe cose, fa tutto parte del lavoro”

Nel corso di Viva el Futbol, Lele Adani ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte post PSV Eindhoven-Napoli: “Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio. Ognuno ha il suo modo di comunicare. Per me ha una comunicazione, dentro certi parametri, che è molto da spogliatoio.

Ti fa capire quello che poi dirà. Fuori dice ‘Pedalare, umili’, e ,o va a dire anche così con altri termini. Lui riconduce tutto al lavoro settimanale. La conferenza post PSV Eindhoven fa parte del lavoro. Io non dico che bisogna essere per forza d’accordo, però se tu entri nell’ottica che la sconfitta è formativa, se pesante lo è ancora di più, io dico che ha fatto bene a dire certe cose. Dal mio punto di vista il presidente, anche nella sconfitta, deve essere contento di avere uno sempre così centrato sul lavoro”.