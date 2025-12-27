Tifoso Juve aggredito al Maradona, Cruciani a sorpresa: "Non succede solo a Napoli"

"Sono stato aggredito durante Napoli-Juventus, ho rischiato la vita!", questa la denuncia fatta dallo youtuber di fede bianconera Luca Ortelli, che sui social ha spiegato di essere stato vittima di insulti e minacce nella Tribuna Vip dello Stadio Diego Armando Maradona, durante l'incrocio tra le due squadre lo scorso 7 dicembre. "È la città dove ragionano di pancia e il cervello non lo usano - ha proseguito Ortelli - io sono rispettoso e ho dei valori, mi siedo e mi guardo la partita senza dire niente. Nei sessanta minuti due cafoni cinquantenni mi hanno insultato, minacciato, provocato, solo perché tifavo una squadra diversa dalla loro. Succede che sul gol dell'1-1 io ho azzardato un 'brava Juve bene così', signori... ho rischiato la vita!"

A 'Numer1 podcast' il giornalista Giuseppe Cruciani è intervenuto sì a condanna dell'episodio, ma senza voler puntare il mirino esclusivamente sui tifosi azzurri: "Hai detto che a Napoli usano la pancia più del cervello, questo non succede solo a Napoli. Sono io a dirlo e a difendere in questo caso il fatto che la pancia la usano dappertutto. Eri in tribuna, un posto dove notoriamente non ci sono dei conti o delle persone che hanno studiato Immanuel Kant. Per cui, cosa ti aspetti? Se vai in tribuna e tifi un'altra squadra qualche insulto te lo prendi anche a Torino, salvo rarissime eccezioni. 'E in quale città?' non si può dire questa volta perché le aggressioni e gli insulti che ha ricevuto Ortelli - che ovviamente condanniamo - succedono ovunque. Non è questione di Napoli".