Adani: "Se Kvaratskhelia viene ceduto, forse c'è già il nome dell'erede"

L'ex difensore Lele Adani ha parlato al podcast Viva el Futbol commentando la vittoria del Napoli al Franchi contro la Fiorentina: "In David Neres-Lukaku ho visto quello che c'era in Kvara-Osimhen. Lobotka è sempre quello che fa girare il meccanismo. Ora c'è questa formula, un esterno qualitativo e uno che si sacrifica, come quando c'erano Politano e Kvara e a Firenze Spinazzola con Neres. Sulle catene ho visto giocate a memoria e il Napoli sta segnando anche di più. Ci sono 19 partite da fare e basta, meno di tutte: occhio davvero.

Lukaku è già decisivo così ma ha margini e Kvara va analizzato perché c'è il discorso contratto che incide nella costruzione. Kvara fa cose basiche rispetto a prima ma non le fa da uno sofferente, ma serio e sempre centrato. Se a marzo quel passaggio diventa entusiasmo e trovano il rinnovo, il Napoli torna in Champions e i bravi li confermi, non li dai via, a meno che non vanno d'accordo e a quel punto si vende e si trova un altro, tipo Chiesa. Alla fine comanda uno e non è il presidente ma l'allenatore".