Adani sul caso Osimhen: "Non credo ambisse al Galatasaray, ma a tirare la corda..."

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol della vicenda di Victor Osimhen: "Io dico una cosa ad Osimhen, il procuratore di Osimhen, De Laurentiis e compagnia bella: a tirare la corda... Adesso Osimhen deve andare al Galatasaray e non credo che è il campionato che ambiva.

Perché il centravanti del Manchester United è stato prima un giocatore dell'Atalanta e adesso del Bologna, e Osimhen ha vissuto questo disastro. Tutti ci hanno perso, Conte no. Perché Conte ti fa rispondere come gli spartani delle parole che usi, ecco perché. E questa è la cosa più grottesca vissuta per un livello così alto di calciatore. Ragazzi pensateci, Osimhen era un centravanti due anni fa richiesto da tutti e potenzialmente per tutti".