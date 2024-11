Adani sulla Juve: “Osimhen prima scelta in caso di cessione di Vlahovic”

In casa Juventus tiene banco la questione relativa a Dusan Vlahovic. Nel podcast Viva el Futbol, Daniele Adani si è espresso sul centravanti del futuro per i bianconeri, indicando quella che per lui potrebbe essere la prima scelta in caso di cessione del serbo: “Se la Juventus sceglie di cambiare il centravanti, per me va a prendere Osimhen.

Giuntoli lo ha già avuto a Napoli. Conosce il campionato italiano e Osimhen sa come si fa a vincere lo Scudetto. Ha forza fisica e in un campionato che va a basso ritmo lui è davvero dirompente. Una sicurezza conclamata, non da scoprire e poi c’è il suo stimolo di tornare. Secondo me è la prima scelta. Va via Vlahovic? Scelta numero uno Osimhen”.