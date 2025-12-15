Cannavaro e la corsa-Scudetto: "Milan in vantaggio per un motivo"

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - La testa del campionato vede una sfida con continui sorpassi tra Inter, Napoli, Milan e Roma "perché non c'è ancora una squadra che ha continuità, c'è chi sbaglia qualche secondo tempo, o il primo, c'è chi sbaglia la partita e poi la volta dopo rivince. Ma ora è anche normale, perché comunque c'è la Champions League che ti assorbe tanta energia e sicuramente il Milan sotto questo punto di vista è avvantaggiato". Lo ha detto Fabio Cannavaro parlando a Napoli del campionato di serie A. L'attuale ct dell'Uzbekistan che guiderà ai Mondiali, sottolinea, per quanto riguarda la Juventus che nella corsa scudetto "in questo momento è un passo dietro le altre e e quando si cambia l'allenatore è sempre complicato.

Spalletti è sicuramente un allenatore che a me fa impazzire, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre visto come un punto di riferimento perché quando vedi le sue squadre c'è sempre tanto da studiare". Quanto al "Napoli di Conte - ha detto - è subito dopo l'Inter nella qualità della squadra. Ma ora ha troppi infortuni che sicuramente stanno condizionando la stagione. Le critiche sono arrivate visto che pochi giorni fa era la prima in classifica, però alla fine Antonio sta sempre là tra le prime. Sicuramente per gli infortuni il doppio impegno lo soffre, in questo periodo anche perché la rosa non è al completo, il Napoli l'ha pagato caro". (ANSA).