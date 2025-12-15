Corbo: "Conte in confusione! Troppa frenesia e conferenze stentate..."

"Un allenatore in confusione dopo i continui chiaroscuri". Così Antonio Corbo titola, su Repubblica, il suo approfondimento dopo Udinese-Napoli: "Lo dimostrano i suoi tentativi frenetici di varianti in partita, ma ancora di più le stentate conferenze per convincere che «sapevamo tutto», che «i giocatori hanno dato tutto e tutto daranno appena possibile», quindi che non è successo niente. Davvero? Neanche uno degli allenatori più titolati d’Europa sa raccontare come mai con tre vittorie la squadra si sia ripresa subito dopo la rottura interna di Bologna.

Ed ancora: come abbia battuto e umiliato sia Juve che Spalletti, esaltando nuovo modulo e l’improvvisa scoperta di Neres e Lang esterni. Tutto e nulla, gioco e notte, vittorie e sconfitte in un folle alternarsi: perché? Gli interrogativi rimangono irrisolti. La prima opinione lascia perplessi: non basta pensare che Conte abbia il pregio di mitigare gli insuccessi con frasi standard e voce dolente, ma anche il limite di non saperli evitare".