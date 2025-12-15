Podcast Di Napoli difende Conte: "Sta limitando i danni! E quanto manca Meret..."

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli.

Come vede il nuovo ko in campionato del Napoli? "Meret aveva un dialogo con la linea difensiva importante, sta mancando. Conte sta limitando i danni, visti gli infortuni. Si sente che manca gente di personalità, vedi Anguissa. In Champions se la sta giocando, in campionato è a due punti dalla prima, è un campionato comunque equilibrato. Ci metto anche la Roma, che stasera affronta il Como e se vuoi fare un certo tipo di campionato devi vincere".

Milan, nuovo pari contro il Sassuolo. Contro le neopromosse fatica: "Quando una partita non puoi vincerla, non perderla, lo diceva sempre Boskov. Ed è stato importante non perderla. Non mi preoccupa, ci sta un pari a questo punto. Se fosse il girone di ritorno, questi punti persi peserebbero molto di più. Credo che Allegri debba più lavorare sulla testa più che su altro, perché questo Milan ha una sua idea di calcio. Ogni tanto cade su qualche difetto del passato, come un po' di superficialità. per me il Milan non è da Scudetto perché mancano le alternative, soprattutto davanti. Poi se a gennaio arriverà qualcosa, allora potrà lottare fino alla fine. Ma se perde qualche uomo come succede al Napoli, la vedo molto dura".