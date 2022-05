Addio Insigne, il messaggio di Hamsik: "Ha realizzato alla grande il sogno di tutti i guaglioni”

Tra gli ex compagni che hanno voluto omaggiare Insigne anche l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik.

In occasione di Napoli-Genoa, ultima gara al Maradona di Lorenzo Insigne con la maglia azzurra, sui maxischermi ci saranno dei messaggi di ex azzurri per il numero 24. Tra gli ex compagni che hanno voluto omaggiare Insigne anche l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Di seguito le sue parole apparse in anteprima su DAZN: "Lorenzo per Napoli ha rappresentato un sogno vissuto, perché come tutti i guaglioni napoletani sognano giocare con la maglia del Napoli. E lui ci è riuscito alla grande”.