ADL: "Campagna abbonamenti a prezzi bassi, non servono occasionali. Così ho deciso di cambiare tutto"

"La campagna abbonamenti a prezzi bassi è stata una mia decisione. Perchè solo gli juventini devono fare 35 mila abbonamento e noi risicati sui 6mila?". Così Aurelio De Laurentiis parlando dal Trentino. "Allora ho detto cambiano tutto, diamo la possibilità di poter prestare l'abbonamento per cinque volte, abbassiamo i prezzi e vediamo cosa riusciamo a fare. Io non ho bisogno di riempire lo stadio. O il Napoli lo si ama veramente a prescindere o non lo si ama, io non ho bisogno degli occasionali. Non ho bisogno di fare la promo ad oltranza, allo stadio di va per amore, se non si ha amore è meglio stare a casa. Con lo stadio virtuale riusciamo comunque a guadagnare bene", ha detto ancora De Laurentiis.