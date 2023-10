ADL e l’esempio di Koulibaly per avvisare il mercato

Aurelio De Laurentiis nella sua conferenza stampa ha risposto anche a una domanda riguardante il futuro di Victor Osimhen

Aurelio De Laurentiis nella sua conferenza stampa ha risposto anche a una domanda riguardante il futuro di Victor Osimhen, che pare sempre più lontano dal Napoli a partire dalla prossima estate. E proprio sul tema cessione il presidente azzurro ha tirato in ballo il passato, prendendo l'addio di Kalidou Koulibaly come esempio quasi come a lanciare un messaggio a chi pensa di poter approfittare della scadenza del contratto:

"Non sono mai stato non sereno nei confronti di Osimhen, ma si è sempre in due in queste cose: io sono rimasto lo stesso, se il suo umore è cambiato non posso farci nulla. Se dopo una stretta di mano (si parla dei colloqui per il rinnovo, ndr) le cose cambiano, la cosa dispiace, ne prendiamo atto ma poi la vita va avanti. Se da una stretta di mano arriva poi una negazione di ciò che si era detto non ci posso fare nulla. C’è un altro anno prima di entrare nell’ultimo di contratto, a me sembra a volte di stare al mercato degli stupidi. Il Napoli è il Napoli, a me dispiace quando qualcuno dice che lo considera una tappa di passaggio. Con lui ci sono ottimi rapporti, la scadenza è del 2025, c'è tempo. Non dimenticate che ho venduto Koulibaly all'ultimo".