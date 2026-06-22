ADL indica la strada al calcio italiano: "Bisogna replicare il modello NBA"
Presente negli Stati Uniti per assistere dal vivo ad alcune partite del Mondiale, come ad esempio quella disputata ieri tra Belgio e Iran, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche dello stato attuale del calcio italiano. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. "Dovremmo rivedere tutto il sistema e cambiarlo in modo radicale stile NBA. Loro sono arrivati a valorizzare le 30 franchigie con cifre variabili da 3,5 miliardi a 10 miliardi di dollari per i singoli club".
De Laurentiis parla del futuro del calcio italiano
In Italia quanto siamo ancora lontani da quella cultura di sport-spettacolo che c'è in America? "Dobbiamo capire se il calcio è sport e intrattenimento o solo sport. Se è un’industria di sport e intrattenimento, come io e molti altri crediamo, dovrebbe fare un vero bilancio tra costi e ricavi, contenendo il più possibile i costi e aumentando il più possibile i ricavi. Per renderlo più spettacolare dovremmo costruire nuovi stadi, ne abbiamo di vecchi e obsoleti. Servirebbe un aiuto economico dallo Stato, perché il calcio muove 28 milioni di elettori. E poi sburocratizzare, sburocratizzare, sburocratizzare... Abolire in un solo colpo tutte le norme che limitano e rallentano la realizzazione di nuovi impianti. Ci vorrebbe coraggio per azzerare tutto e rifondare un sistema in modo che guardi al futuro".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro