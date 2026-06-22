ADL indica la strada al calcio italiano: "Bisogna replicare il modello NBA"

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Aurelio De Laurentiis ha parlato anche dello stato attuale del calcio italiano.

Presente negli Stati Uniti per assistere dal vivo ad alcune partite del Mondiale, come ad esempio quella disputata ieri tra Belgio e Iran, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche dello stato attuale del calcio italiano. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. "Dovremmo rivedere tutto il sistema e cambiarlo in modo radicale stile NBA. Loro sono arrivati a valorizzare le 30 franchigie con cifre variabili da 3,5 miliardi a 10 miliardi di dollari per i singoli club".

De Laurentiis parla del futuro del calcio italiano



In Italia quanto siamo ancora lontani da quella cultura di sport-spettacolo che c'è in America? "Dobbiamo capire se il calcio è sport e intrattenimento o solo sport. Se è un’industria di sport e intrattenimento, come io e molti altri crediamo, dovrebbe fare un vero bilancio tra costi e ricavi, contenendo il più possibile i costi e aumentando il più possibile i ricavi. Per renderlo più spettacolare dovremmo costruire nuovi stadi, ne abbiamo di vecchi e obsoleti. Servirebbe un aiuto economico dallo Stato, perché il calcio muove 28 milioni di elettori. E poi sburocratizzare, sburocratizzare, sburocratizzare... Abolire in un solo colpo tutte le norme che limitano e rallentano la realizzazione di nuovi impianti. Ci vorrebbe coraggio per azzerare tutto e rifondare un sistema in modo che guardi al futuro".