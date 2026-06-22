La convinzione di ADL: "Senza infortuni avremmo lottato per lo scudetto fino alla fine"
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Questa la convinzione di Aurelio De Laurentiis in merito alla passata stagione, con la squadra azzurra che è stata falcidiata dagli infortuni durante l'arco dell'annata
"Se non avessimo subito decine di infortuni avremmo sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine". Questa la convinzione di Aurelio De Laurentiis in merito alla passata stagione, con la squadra azzurra che è stata falcidiata dagli infortuni durante l'arco dell'annata. Il presidente del Napoli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Antonio Conte.
De Laurentiis ed il rapporto con Antonio Conte
I rapporti con l'ex allenatore salentino, sono sempre ottimi, infatti De Laurentiis alla Gazzetta dello Sport gli riserva parole di grande stima: "Con Antonio c'è un rapporto di famiglia che resterà intatto nel tempo. Ripeto, la squadra è forte e resta tale".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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