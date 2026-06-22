Elezioni Figc, Gravina: "Lascio calcio in buone mani. Dovevo andar via prima"

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Gabriele Gravina ha salutato il mondo del calcio dopo le dimissioni dalla presidenza della FIGC

Gabriele Gravina ha salutato il mondo del calcio dopo le dimissioni dalla presidenza della FIGC, affidando ai cronisti presenti fuori dall’hotel che ospiterà le elezioni federali un breve messaggio di commiato e di augurio per il futuro. "Devo fare gli auguri e un grande in bocca al lupo ai due candidati. Il calcio sarà in buone mani, sicuramente", ha dichiarato Gravina, mostrando fiducia nei confronti di chi raccoglierà la sua eredità alla guida della Federazione.

Figc, l'addio amaro di Gravina

Alla domanda su quale dovrà essere il primo passo del nuovo presidente, l'ormai ex numero uno della FIGC ha preferito non entrare nel merito delle scelte future: "Questo dovete chiederlo a loro. Io ho lasciato un percorso di visione, un documento che avete letto tutti".

Infine, interrogato su eventuali rimpianti legati al proprio mandato, Gravina ha risposto con una battuta significativa e autoironica: "L'ho già detto, sarei dovuto andare via prima".