Napoli di Allegri, Del Genio: "Attacco certo. Ho un solo dubbio tattico"

vedi letture

"E' più difficile capire la difesa, sull'attacco di sicuro ci saranno i due esterni e quindi il tridente. Il dubbio ce l'ho sul difensore in più o in meno". Lo ha detto Paolo Del Genio intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando delle scelte di Allegri per la prossima stagione: "Alisson? Sarebbe per lui più difficile se dovessero chiedergli di fare il sottopunta nei due dietro Hojlund. Ma già con Conte Alisson manteneva sempre l'ampiezza mentre a destra c'era chi andava più centralmente. Era un tridente asimmetrico. Politano a destra infatti era più alto mentre Spinazzola o Gutierrez a sinistra erano più bassi. Lobotka rischia coi due a centrocampo? Non credo, Allegri il play l'ha sempre avuto".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.