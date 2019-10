ADL non ha dubbi: "Milik? Gran giocatore, ritroverà la via della porta"

Assicura Aurelio De Laurentiis. Arkadiusz Milik fin qui non ha ancora trovato il gol in questa stagione con la maglia del Napoli, ma a breve ce la farà, parola di presidente. Il patron azzurro ne ha parlato all'esterno di Palazzo San Giacomo: "E' un grande giocatore, sicuramente troverà la via della porta. Di Lorenzo? Mi fa molto piacere. C'è una dichiarazione che mi ha fatto soffrire, diceva 'non è un top player, io non ci credevo, però mi ha fatto ricredere".