ADL punge Gattuso: "5 cambi solo alla fine, pochi minuti a giocatori che voleva da morire..."

Nella conferenza stampa odierna, il presidente Aurelio De Laurentiis s'è soffermato anche sui 5 cambi con chiaro riferimento a Gattuso: "Una cosa che mi ha fatto molto incazzare sono i cambi. Otteniamo i 5 cambi, è possibile farli solo gli ultimi 10 minuti perché non so come amministrarli? Ma stiamo scherzando? Me li fai giocare 5 minuti quando mi hai fatto investire perché ci credevi da morire e si annullano come valore e crescita? Non è cambiato nulla con i 5 cambi? Poi dicono 'io devo andare d'accordo con lo spogliatoio', ma mica chi non gioca dall'inizio è un cretino?

Poi alle istituzioni: abbiamo giocao a luglio, nel caldo, con interruzioni come nel basket e tutti intorno all'allenatore, e perché non si è continuato? Non è spettacolo anche quello? Il calcio è governato da anziani, i neuroni sono concepiti per conservare e non per innovare, temono di perdere la loro posizione dominante ed è grave. I giovani preferiscono le piattaforme virtuali, Fifa o sparatutto, si annoiano con le partite, qualcuno ha mai detto all'arbitro di non interrompere ogni 3 secondi per affermare il loro protagonismo? In Inghilterra il gioco è velocissimo, noi ci facciamo due palle così"