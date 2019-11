ADL spiega i motivi del ritiro: "In estate tanti sono tornati tardi, così creiamo amalgama"

Il Napoli va in ritiro. E' questa la notizia del giorno, confermata ufficialmente da Aurelio De Laurentiis nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron ha spiegato i motivi della decisione: Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto 13 nuovi innesti, qualcuno di questi fondamentali, ma purtroppo nel ritiro estivo non tutti hanno potuto lavorare insieme per creare una amalgama positiva. Lozano è arrivato a fine agosto, Koulibaly a Ferragosto, Allan è venuto dopo il brasile. Alcuni hanno fatto il ritiro con gli altri. Milik per molte settimane era indisponibile. Non abbiamo avuto una squadra già pronta ai nastri di partenza, soffrendo questa situazione in alcuni frangenti. Un allenatore non può mandare in ritiro la squadra, deve farlo la società. La squadra sarà in ritiro fino a domenica mattina quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle loro nazionali. Il ritiro non è una punizione, ma un’occasione per conoscersi meglio.

Non è un ritiro punitivo, ma costruttivo, ripeto. Quando si viaggia in area vedo una squadra coesa e vorrei che questa coesione contaminasse tutti. In Serie C facevamo dei giochi di società divertentissimi. E' in ritiro che scappa il concetto di solidarietà, 'Uno per tutti, tutti per uno'".