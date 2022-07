ADL sull'addio di Koulibaly: "Il Barça non aveva i soldi, al Chelsea non abbiamo potuto dire di no"

"Con Koulibaly per circa un mese e mezzo ho insistito, offrendogli anche 6,5 milioni netti per cinque stagioni, una sessantina di milioni lordi".

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha ricostruito anche la trattativa che ha portato Kalidou Koulibaly al Chelsea dopo i sondaggi del Barcellona: "Io ho lasciato andare via Koulibaly perché mi ha detto che ha pochi anni davanti a sé. Gli ho risposto che non poteva andare al Barcellona perché il Barcellona non ha i soldi, è in dissesto. Poi si è fatto avanti il Chelsea, a cui non abbiamo potuto dire di no. Con Koulibaly per circa un mese e mezzo ho insistito, offrendogli anche 6,5 milioni netti per cinque stagioni, una sessantina di milioni lordi. Ma se un calciatore vuole andare a fare un'altra esperienza, in un club di prestigio come il Chelsea, nel massimo campionato del mondo come la Premier, uno deve essere anche riconoscente e non può trincerarsi dietro a un no".