ADL sullo stadio di proprietà: "Qui si deve combattere, ci farebbero passare la voglia. Meglio in Inghilterra"

Uno stadio di proprietà per il Napoli? No, avanti con il San Paolo. Ha parlato di quell'ipotesi Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, all'esterno di Palazzo San Giacomo: "Lo stadio è della città, ce ne faremo carico quando vorranno vendercelo per 1 euro simbolico, ma il problema è che se sarà nostro si deve combattere con tanti sovrintendenti geniali che dopo non aver detto nulla per 60 anni a noi direbbero di tutto facendoci passare la voglia... e andremmo a trovare forse una squadra altrove, in Inghilerra, lasciando il Napoli ad altri".