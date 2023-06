ADL: "Via i violenti a vita dallo stadio, si segua al più presto l'esempio inglese"

Nella sala del refettorio della Camera dei Deputati si è tenuto un convegno dal titolo “L’antisemitismo nello sport”

Nella sala del refettorio della Camera dei Deputati si è tenuto un convegno dal titolo “L’antisemitismo nello sport”. Tra i partecipanti anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "L'antisemitismo fa scopa con razzismo e ci sono esempi negli stadi con le cosiddette zone franche dove esiste soltando la legge del tifoso. Ma quello non è un tifoso, quella è una risposta irresponsabile, ineducata a chi non ha saputo governare questo sistema calcio. Le istituzioni dovrebbero semplicemente allontanare i responsabili a vita dagli stadi".

Il presidente del Napoli, come si legge sul Corriere dello Sport, fa un esempio: "Io sono un sostenitore da sempre della legge inglese dove gli stadi sono sacri. Se ti alzi in piedi per tre volte di seguito vieni allontanato, ci sono addirittura le celle negli stadi mentre in tutto il resto d'Europa c'è il caos".