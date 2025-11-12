Ag. Caprile: "Scelta del Napoli rispettabile, il Cagliari ha investito su di lui"

Elia Caprile continua ad essere grande protagonista dei risultati del Cagliari. Il suo agente, Graziano Battistini, intervenuto a Radio Sportiva ha parlato della sua ascesa.

Queste le sue parole, a partire dalla convocazione in Nazionale del suo assistito: "Era molto contento perché comunque era un suo obiettivo ed è sempre stato un suo obiettivo. È ovvio che questo rappresenti un punto di partenza, non di arrivo. È molto concentrato e determinato a dimostrare il suo valore e a ripagare la fiducia che gli è stata data".

Poi sulla fiducia avuta dalla società sarda, che lo ha acquistato dal Napoli dopo averlo preso in prestito: "Il Cagliari ha puntato su di lui? Sì, assolutamente. A 24 anni Elia è portiere del Cagliari e sta crescendo tanto. L’anno scorso non ha avuto la possibilità di diventare il titolare del Napoli, ma non ci sono polemiche: sono scelte rispettabili. A Cagliari si è ripreso il protagonismo e la scelta si è rivelata positiva. Il presidente Giulini ha creduto in lui, investendo circa otto milioni e mezzo di euro. Ora l’obiettivo è chiaro: mantenere la categoria e continuare su questa linea di crescita".