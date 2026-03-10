Clamoroso Mauro: “Inventeranno un VAR per non fa vincere l’Inter, come fatto per la Juve”

Negli studi Mediaset di Pressing si è acceso il dibattito dopo il derby tra Milan e Inter, concluso con la vittoria rossonera per 1-0. Al centro della discussione, in particolare, l’episodio più controverso della gara: il presunto fallo di mano di Ricci in area al 95’. Sul tema è intervenuto anche Fabrizio Biasin, giornalista dichiaratamente vicino all’ambiente nerazzurro, che ha commentato l’episodio con un’analisi piuttosto netta: “Per l'Inter ci sono solo cattive notizie: ha perso un altro derby e ha giocato male. Dopo una cosa del genere però, quantomeno ci accorgiamo che non esiste un Palazzo che manovra”.

Le dure parole di Massimo Mauro

Ancora più duro, invece, il giudizio espresso da Massimo Mauro, ex centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Catanzaro, Juventus, Udinese e Napoli. Commentando l’episodio incriminato, Mauro ha usato toni molto critici nei confronti del sistema arbitrale e dell’utilizzo della tecnologia: “Inventeranno un altro VAR, come è stato fatto per non far vincere la Juventus, anche per l'Inter”. Un’affermazione che lascia intuire chiaramente la sua posizione sull’accaduto: secondo Mauro, l’arbitro Doveri avrebbe dovuto concedere un calcio di rigore a tempo ormai scaduto in favore della squadra guidata da Chivu.