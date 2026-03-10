Corsa Champions, chi la spunta? Di Canio: "Juve avvantaggiata psicologicamente"

A dieci giornate dalla conclusione del campionato di Serie A, la corsa ai posti validi per la prossima Champions League è ancora apertissima. Se Inter e Milan sembrano ormai vicine alla qualificazione e il Napoli può contare su un margine piuttosto rassicurante di cinque punti sul quinto posto, la battaglia per l’ultimo slot resta del tutto incerta. In questo momento Como e Roma condividono la quarta posizione a quota 51 punti, con la Juventus subito dietro a 50. Più distante, ma ancora teoricamente in corsa, c’è l’Atalanta ferma a 46.

Il pronostico di Paolo Di Canio

Dagli studi di Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha analizzato questo finale di stagione indicando la squadra che, a suo avviso, potrebbe avere qualcosa in più nella volata finale. Secondo l’ex calciatore, la Juventus potrebbe essere favorita soprattutto dal punto di vista mentale: "La Juve è avvantaggiata per il discorso psicologico dopo essere passata in una settimana da un potenziale -7 all'attuale -1 dal quarto posto, perché ha solo il campionato ed è una squadra seria, al netto delle difficoltà riscontrate. Le partite che serviranno le vincerà con quell'impeto". Parlando poi delle altre contendenti, Di Canio ha evidenziato alcune possibili difficoltà legate soprattutto alla gestione delle energie e alla pressione del momento: "Per il Como l'unico dubbio non è per il ritorno di Coppa Italia e l'eventuale finale, ma per la testa, perché i giocatori non sono abituati. La Roma ha due partite di Coppa in mezzo e mancano giocatori importanti con Soulé e Dybala, questo complica".