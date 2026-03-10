Alisson in Nazionale? Il brasiliano Zago: “Deve continuare così, è il futuro della Seleçao”

Nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l’ex difensore della Roma Antonio Carlos Zago ha parlato anche di alcuni calciatori brasiliani che si stanno mettendo in luce nell’attuale Serie A. Tra questi c’è Alisson Santos, protagonista di un buon avvio con la maglia del Napoli. Zago ha commentato la possibilità che l’attaccante possa ricevere una convocazione con la Nazionale brasiliana dopo l’infortunio di Rodrygo, sottolineando come in patria il suo nome non fosse particolarmente noto: “Alisson Santos lo conoscevano in pochi qui in Brasile, perché è andato giovane in Portogallo. Ha fatto delle belle partite al Napoli. Sulla convocazione al Mondiale penso di no perché non è ancora stato chiamato, ma se Ancelotti dovesse prenderlo in considerazione nelle prossime partite, allora dico che potrebbe fare bene. Deve continuare così perché è un giocatore importante per il futuro della Selecao”.

Secondo alcune indiscrezioni, negli ultimi mesi osservatori della Seleção avrebbero seguito diversi giocatori in Italia proprio in vista del Mondiale, tra cui lo stesso Alisson, che resta comunque una possibile sorpresa nelle scelte di Carlo Ancelotti. Intanto a Napoli cresce l’entusiasmo attorno al brasiliano, già autore di due gol in azzurro e spesso accostato, per caratteristiche e impatto, a giocatori come Lavezzi o Vinicius Jr. Il club partenopeo sembra inoltre deciso a puntare forte su di lui: dopo il prestito oneroso da 3,5 milioni, il riscatto estivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 16 milioni, per un investimento complessivo di circa 20 milioni su un talento considerato molto promettente.