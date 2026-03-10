Colonnese: "Rosa Napoli come quella dell'Inter, è mancata la concentrazione dell'anno scorso"

L'ex difensore di Napoli e Inter Ciccio Colonnese ha parlato ai microfoni de 'Il Bello del Calcio' su Televomero: “Ad inizio stagione per me come rosa il Napoli era solida come l’Inter e poteva giocarsi lo scudetto fino alla fine, la squadra aveva tutto, davvero il 100 %. Ha avuto qualcosa persa per strada per gli infortuni, ma la sensazione è che il Napoli non aveva la stessa concentrazione dello scorso anno, lo scorso anno è stata una vittoria insperata ma la responsabilità di dover gestire la Champions League più l’essere la squadra più forte di tutti ha generato un’ulteriore difficoltà. Gli infortuni non nascono per sfortuna, ma da cose come la Champions League che devi affrontare con una certa intensità. E’ diverso quando vai da Eindhoven rispetto a quando vai da Conte.

I giorni di riposo? Conte ha fatto tesoro dal passato e magari anche lui che è preparato avrà studiato che potrebbe essere una buona cosa”. Poi ancora: “Ai tempi miei penso a giocatori come Mihajlovic, Stam e Maldini ed anche loro giocavano 30 partite uguali. Io impazzisco quando sento alibi…i grandi campioni devono giocare sempre, Paolo Maldini ha giocato oltre 1100 gare in carriera e la verità è che i grandi giocatori devono giocare sempre”.

Sugli infortuni: “Non si tratta solo del lavoro di campo, il giocatore viene stressato non solo dalle 100 ripetute ma anche dal lavoro video o dallo stare sempre al campo. Io non ho mai fatto oltre le 3 settimane di ritiro, poi non dipende solo dal lavoro fisico ma anche dallo stare oltre 6 ore al campo. Campo, video più palestra ma non solo, incide anche lo stress su queste cose”.

Sulle formazioni: “Sono stato in spogliatoi con 22 campioni, all’Inter c’era Baggio faceva panchina, alla Lazio lo faceva Simeone e quindi chiunque può essere sostituito. L’allenatore fa giocare chi vuole”.

Sul Var: “Il Var è stato un disastro per tutti, l’Inter ha avuto un vantaggio con la Juve mentre ieri c’era un rigore per l’Inter e non è stato neanche guardato. Lo scorso anno il Napoli ha avuto vantaggi arbitrali mentre quest’anno ha ricevuto torti”.

Sull'Inter: “A Milano sono molto delusi da Chivu per l’eliminazione in Champions League, di certo non sono felici per l’eliminazione e sperano di vincere lo scudetto altrimenti sarebbe un vero disastro”.

Su Conte: “Sicuramente qualcosa cambierà nella gestione dei giocatori, tutte le grandi squadre lo fanno e non fanno giocare sempre gli stessi. Il Napoli è una squadra forte che può competere per tutte le competizioni”.

Sul Napoli: “E’ una squadra solida, per me entreranno altri giocatori in forma e credo che il Napoli può fare anche altre 7-8 vittorie consecutive”.

Su Alisson Santos: “Per me è il miglior esterno del campionato, dopo Kvaratskhelia il Napoli ha trovato un giocatore di grandissimo spessore e non vedo nessuno in Italia come lui”.