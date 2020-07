Ag. Caputo: "ADL ha mentalità da grande imprenditore. Ciccio al Napoli? Non lo so..."

Gaetano Fedele, agente di Ciccio Caputo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Belle le parole di De Laurentiis, gratifica e mostra le mentalità di un imprenditore intelligente. Questo suo passaggio mentale è da apprezzare. Caputo al Napoli? Questo non lo so, io ti dico che Caputo sta benissimo a Sassuolo dove ha trovato una realtà perfetta, ha tutte le caratteristiche per andare in un grande club. Oggi è un piacere veder giocare il Sassuolo. Boga? E' un buon giocatore che deve ancora migliorare nel giocare di squadra, curare la fase difensiva, e soprattutto deve migliorare nella continuità"