Ag. Castagnetti: "La sua Cremonese rischia la figuraccia a Napoli!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente del centrocampista della Cremonese Michele Castagnetti: “Napoli-Cremonese? Credo che sarà molto difficile per Ballardini, è arrivato ieri e gioca domani. Sarà difficile incidere. La Cremonese affronterà un Napoli in stato di grazia, sarà difficile. Mi dispiace molto per Alvini che è un tecnico che ha fatto tanto per la Cremonese, ma purtroppo i risultati sono il valore supremo di tutto e sono stati quasi costretti ad esonerarlo. Per Ballardini la vedo abbastanza dura quest’anno, altre volte aveva più possibilità di avvicinarsi alla salvezza. Il Napoli vince meritatamente. È giusto e i tifosi napoletani tornano a vivere quello che meritano. È il Napoli che sta facendo una cosa straordinaria. Quando entri in quello stadio è una bolgia, soprattutto contro la Juventus. Ha nove punti di vantaggio meritatamente con lo spettacolo che sta dando Spalletti in questo momento. La gente dimentica quello che sta facendo anche in Champions League dove ha vinto non contro squadrette. Le altre nonostante vincessero in Italia gli scorsi anni hanno sempre fatto fatica in Europa.